Захваченный город Шуша предложили объявить культурной столицей тюркского мира

Тюркский совет (международная организация тюркской культуры) предложил объявить город Шуша в Карабахе культурной столицей тюркского мира в 2022 году, с таким предложением на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым выступил генсек организации Багдад Амреев.

Созданный в октябре 2009 года Тюркский совет является международной организацией, объединяющей современные тюркские государства, главной целью которой является развитие всестороннего сотрудничества между ними. В его состав входят Азербайджан, Казахстан, Киргизия, Турция и Узбекистан, в качестве наблюдателя участвует Венгрия.

«Мы каждый год объявляем столицу тюркского мира. Предлагаем объявить в 2022 году город Шуша такой столицей, провести многочисленные мероприятия культурного характера. Это подчеркнет культурную значимость города Шуша для всего тюркского и исламского мира. Вчера мы обсудили этот вопрос с главой МИД (Азербайджана — ред.), господином Байрамовым. Если вы позволите, мы начнем эту работу, в 2022 году провели бы около 20 мероприятий в Шуше. Уверены, что к тому времени Шуша восстановится, обретет свой былой облик», — приводит слова Амреева пресс-служба Алиева.

Шуша (армянский вариант названия — Шуши) перешла под контроль азербайджанской армии 8 ноября в ходе военной эскалации в Карабахе. После этого Алиев объявил город культурной столицей страны.

В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. Тогда Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы.