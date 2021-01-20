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Накануне голосования в парламенте эксперты не нашли в декларации и.о. министра энергетики заявленных ОВГЗ на 170 млн. гривен

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Накануне голосования в парламенте эксперты не нашли в декларации и.о. министра энергетики заявленных ОВГЗ на 170 млн. гривен

Кандидат в министры энергетики Юрий Витренко скрыл от официального декларирования ценные бумаги на 170 млн грн. Об этом написал политтехнолог Алексей Голобуцкий на своей странице в Facebook.

Эксперт отметил, что и.о. министра энергетики Юрий Витренко, за назначение полноценным министром которого должна проголосовать Верховная Рада на следующей неделе, подал недостоверные данные в своей декларации.

«Это просто песня, как буквально за несколько недель юный орел Витренко, теперь и.о. минэнергетики, поиздевался над собственными декларациями! То там ничего нет, то вдруг 23 счета и Тесла всплывают. А вот облигациям ОВГЗ на 170 млн не повезло вынырнуть в декларации: утонули, пожалуй», — написал Голобуцкий.

Он напомнил, что о получении ОВГЗ на сумму в 170 млн грн. в качестве премии от «Нафтогаза» Витренко сообщил сам, но почему-то «забыл» указать их в своей декларации, что является нарушением антикоррупционного законодательства.

«Это прямое и открытое нарушение подписанного Президентом в конце года закона, который должен заставить чиновников декларировать доходы. Теоретически, такие „потерянные семейные сокровища“ означают невозможность для Витренко-джуниора занимать должность даже и.о. министра », - отметил Голобуцкий.

Ранее заместитель председателя фракции «Слуга народа» Евгения Кравчук сообщила, что вопрос о назначении Юрия Витренко первым вице-премьером и министром энергетики вынесут на рассмотрение Верховной Рады на первой пленарной неделе 2021 года — с 26 января.

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Напомним, по инициативе нового и.о. министра энергетики Юрия Витренко с 1 января 2021 правительство увеличило тариф на электроэнергию для населения — был отменен льготный тариф на первые 100 кВт., за весь объем потребленной электроэнергии бытовые потребители будут платить по единому тарифу — 1,68 грн/кВт.ч.

Юрий Витренко, декларация
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