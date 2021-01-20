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Решение о цене газа для населения сэкономит потребителям 4-5 млрд грн

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Решение о цене газа для населения сэкономит потребителям 4-5 млрд грн

Принятое Кабинетом министров Украины решение о введении предельной цены на газ для населения 6,99 грн/куб. м в феврале-марте 2021 года сэкономит бытовым потребителям 4-5 млрд грн, прогнозируют в НАК «Нафтогаз Украины».

Согласно пресс-релизу группы, она в лице оптового поставщика газа ООО «Нафтогаз Трейдинг» готова обеспечить необходимый ресурс газосбытовым компаниям для нужд населения с двумя вариантами оплаты.

Первый вариант предусматривает поставки газа со скидкой к рыночной цене при условии, что газсбыт-контрагент обеспечит верификацию клиентской базы. Газсбыт должен доказать наличие среди своих клиентов бытовых потребителей, и по итогам каждого месяца информировать «Нафтогаз» об объемах, направленных непосредственно на нужды населения.

Объемы фактического потребления газа населением будут проверяться. Все данные о потребителях будут собраны, согласно требованиям действующего законодательства, и позволят создать единую государственную базу данных. В будущем эта база данных позволит государству выделять категории уязвимых потребителей и предоставлять целевую денежную помощь, а не вводить дополнительное регулирование рынка.

Второй вариант: если газсбыт не желает подтверждать поставки населению, то сможет приобретать газ по рыночной цене у «Нафтогаз Трейдинг» с банковской гарантией оплаты или по предоплате. При этом средняя цена газа в январе колеблется от 6,831 тыс. грн до 7,417 тыс. грн за 1 тыс. куб. м (без НДС). Также «Нафтогаз» планирует применять счета с договорным списанием в качестве гарантии целевого использования средств.

В случае если поставщик газа откажется поставлять газ бытовым клиентам по регулируемой цене, сработает страховой механизм рынка — поставщик «последней надежды»; (ППН), которым является ООО «ГПК «Нафтогаз Украины». В соответствии с требованиями законодательства, потребитель может быть клиентом ППН до 60 дней. В течение этого периода потребитель должен найти нового поставщика газа.

«Мы готовы поддержать граждан Украины в сложный для экономики период, связанный с карантинными ограничениями. „Нафтогаз“ готов предоставить ресурс всем газсбытовим организациям на прозрачных и понятных условиях, а также как поставщик „последней надежды“; „подхватить“ потребителей, которых подвел их поставщик. Но за время карантина нам нужно сделать правильные выводы из этого кризиса и научиться работать в рынке», — отметил глава НАК Андрей Коболев.

Он напомнил, что ряд домохозяйств выбрав ранее «Нафтогаз» в качестве поставщика газа по тарифному плану на год получают газ по цене 4,73 грн, 5,24 грн или 6,45 грн за куб. м в зависимости от условий договора.

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Коболев также призвал регуляторов в лице НКРЭКУ и АМКУ следить за добросовестной конкуренцией в розничном сегменте с целью сохранения рыночных достижений в газовой сфере.

Как сообщалось, Кабинет министров постановлением № 25 от 18 января 2021 года ввел предельную цену газа для бытовых потребителей (населения) в размере 6,99 грн/куб. м в феврале-марте 2021 года. Для возможности установления граничной цены на природный газ правительство внесло его в перечень социально значимых товаров.

Нафтогаз України, цена на газ
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