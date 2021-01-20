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Глава МИД ФРГ обвинил соцсети в том, что они годами предоставляли Трампу платформу для распространения лжи и ненависти

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Глава МИД ФРГ обвинил соцсети в том, что они годами предоставляли Трампу платформу для распространения лжи и ненависти

Социальные сети годами предоставляли уходящему президенту США Дональду Трампу площадку для распространения лживых заявлений и ненависти; следует улучшить механизмы регулирования деятельности цифровых платформ. Такое мнение высказал в среду глава МИД ФРГ Хайко Маас, выступая на онлайн-конференции «Права человека в эпоху искусственного интеллекта — Европа как разработчик международных стандартов в области искусственного интеллекта». Мероприятие организовано внешнеполитическом ведомством и министерством юстиции Германии, передает ТАСС.

«Акты насилия в Капитолии в Вашингтоне шокировали нас всех, но они не возникли как гром среди ясного неба. Ведь годами социальные сети предлагали президенту Трампу сцену, с которой он мог распространять ложь и ненависть», — сказал Маас. «И затем вдруг они запретили Трампу пользоваться своими платформами», — заметил он. По мнению министра, «их бизнес-модель базируется на том, чтобы поляризировать».

В этой связи, считает Маас, «нельзя предоставлять право алгоритмам или менеджерам в Кремниевой долине решать вопрос, где находится разделительная линия между свободой выражения мнения и преступным раздуванием ненависти». «Это должны определять демократические парламенты и правительства — на основе принципов правового государства и соблюдения прав человека», — полагает он. При этом он указал на то, что «интернет не знает национальных границ». «Поэтому мы должны установить международные нормы», — предложил министр.

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Маас также утверждал, что в мире есть «китайская цифровая модель, которая ставит технологии на службу государственной слежке и репрессиям» и модель Кремниевой долины с «безграничной рыночной ориентацией и компаниями-монополистами». «Мы нуждаемся в строгих правилах для того, чтобы защитить частную сферу», — сказал он.

«Мы хотим взаимодействовать с партнерами по всему миру, чтобы добиться выгоды современных технологий для демократии. Я уверен, что президент США Байден будет здесь сильным партнером», — заявил немецкий министр. Он высказал мнение, что ЕС должен улучшить свои способности в цифровой сфере.

Дональд Трамп, соцсети, Хайко Маас
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