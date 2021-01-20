Президент США Дональд Трамп покинул Белый дом за несколько часов до инаугурации Джо Байдена. Он вылетел с территории резиденции главы государства на вертолете.
На борт также поднялась первая леди США Мелания Трамп. Действующий президент с супругой направились на авиационную базу Эндрюс (штат Мэриленд), где будут находиться во время инаугурации Байдена. Затем они отправятся в штат Флорида, где Трамп прописан и планирует жить после окончания президентского срока.
Трамп покидает пост президента США, оказавшись в непростой ситуации: в последние недели он лишился поддержки части конгрессменов-республиканцев. Опросы показывают, что американцы также не в восторге от его деятельности.
Избранный президент США Джо Байден в среду будет приведен к присяге в ходе церемонии инаугурации на Капитолийском холме в Вашингтоне. Таким образом, Байден станет 46-м американским президентом. Вице-президентом будет провозглашена Камала Харрис, которая до недавних пор была сенатором.
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