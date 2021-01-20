В Нидерландах вводят комендантский час

Правительство Нидерландов считает необходимым ввести комендантский час, чтобы предотвратить распространение коронавируса. Об этом объявил в среду на пресс-конференции исполняющий обязанности премьер-министра страны Марк Рютте.
По его словам, правительство предлагает ввести комендантский час с вечера пятницы, 22 января, с 20:30 по 04:30 по местному времени. В этот период людям будет разрешено передвигаться по улицам только в исключительных случаях. Так, людям, едущим на работу или с работы, необходимо будет иметь при себе специальное разрешение, подписанное работодателем. Будет разрешен и выгул собак, но только одним членом семьи. Ночью смогут продолжить свою работу службы экстренной помощи и службы по доставке на дом продуктов и готовых блюд.
Мера еще должна быть одобрена национальным парламентом, где пока нет единства по данному вопросу. При принятии депутатами положительного решения это будет первый случай введения в стране комендантского часа со времен Второй мировой войны. Нарушение правила будет караться штрафом в €95.
Правительство также сократило с двух до одного человека максимальное число гостей, которое можно принимать дома в течение дня.
«Британский» вариант коронавируса является очень опасным, — отметил Рютте. — Поэтому мы должны быть готовы лучше. Он более заразен, и поэтому может привести к большему числу инфицированных и госпитализированных людей«. «Поэтому я призываю всех: давайте вместе соблюдать введенные меры», — сказал он.
По данным Национального института здравоохранения и окружающей среды, к настоящему времени коронавирусом в стране заразились более 921 тыс. человек. Свыше 13,1 тыс. инфицированных умерли. Для предотвращения распространения заболевания с середины декабря 2020 года в стране был введен практически тотальный карантин, в рамках которого закрыты все магазины, не продающие продукты и товары первой необходимости, а также тренажерные залы и культурно-развлекательные учреждения.
В последнюю неделю число ежедневно выявляемых случаев заражения инфекцией и летальных исходов сокращается, однако власти считают необходимым введение дополнительных мер, чтобы предотвратить распространение более заразного штамма коронавируса.
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