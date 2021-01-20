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Трамп оставил Байдену записку в Овальном кабинете

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Трамп оставил Байдену записку в Овальном кабинете

Дональд Трамп, президентские полномочия которого истекут в среду в полдень по местному времени (19:00 по Киеву), оставил, следуя давней традиции, записку своему сменщику на посту главы государства — Джозефу Байдену. Об этом сообщила телекомпания CNN со ссылкой на свои источники в Белом доме.

По ее данным, небольшое послание 45-й президент мог положить в верхний ящик рабочего стола в Овальном кабинете. Содержание его пока остается неизвестным.

В свою очередь супруга Трампа Меланья, по сведениям CNN, оставила «короткую приветственную записку» будущей первой леди Джилл Байден.

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В среду утром Трамп вместе с супругой покинул Белый дом и направился в штат Флорида, не дожидаясь инаугурации Байдена. В распространенном ранее рабочем графике указывалось, что Дональд и Меланья Трамп отправятся в город Палм-Бич во Флориде.

Дональд Трамп, инаугурация, Джо Байден
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