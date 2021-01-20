Трамп пожелал администрации своего преемника успехов и удачи

Дональд Трамп, уходящий в среду с поста президента США, пожелал новой администрации Джозефа Байдена успехов и удачи. Об этом Трамп заявил, обращаясь к группе сторонников на авиабазе Эндрюс в пригороде Вашингтона перед отлетом во Флориду.

«Я думаю, что им будет сопутствовать успех, — заявил он. — Мы заложили основу для того, чтобы они добились действительно впечатляющих успехов».

По словам Трампа, при его администрации США «заняли такое положение, в котором никогда не находились прежде, несмотря на самую тяжелую пандемию с 1917 года». «Несмотря на это, то, чего мы добились, — просто невероятно, и я не мог бы добиться этого без вашей поддержки, — продолжил он. — До свидания. Мы любим вас и как-нибудь вернемся».

Трамп выразил признательность вице-президенту Майклу Пенсу и его супруге Карен. «Хочу также выразить признательность Конгрессу, с которым мы действительно хорошо работали, по крайней мере с некоторыми представителями Конгресса, — добавил он. — Было сделано многое, больше, чем некоторые считали возможным».

Кроме того, Трамп поблагодарил жителей Вашингтона, а также «всех тех, с кем мы сумели добиться чудесных результатов». «Желаю вам всего хорошего, вскоре увидимся», — заявил он.

Трамп покинул Вашингтон за несколько часов до начала инаугурации 46-го президента США Джозефа Байдена.