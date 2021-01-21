Киркоров заявил о предательстве Зеленского

Российский певец Филипп Киркоров обвинил президента Украины Владимира Зеленского в том, что тот отрекся от него. Об этом сообщаю российские СМИ.
Артист заявил, что они с Зеленским дружили «не разлей вода» и делил с ним сцену и телеэфиры, однако теперь, по словам Киркорова, украинский президент предал его.
«Наверное, можно было как-то решить вопрос по Филиппу Киркорову, который ничего плохого Украине не сделал, является ее народным артистом», — продолжил музыкант, имея в виду снятие запрета на въезд в страну.
Киркоров отметил, что звание народный артист ему дал «далеко не пророссийский» президент Виктор Ющенко, а также напомнил о продюсировании Ани Лорак на Евровидении, где она заняла второе место, представляя Украину. Музыкант подчеркнул, что помогал с участием в конкурсе также Молдове, но не Британии и Франции.
«Я родился в СССР. Для меня и Украина, и Беларусь, и Молдова, и другие страны — единое культурное музыкальное пространство. Для меня не существует границ», — добавил Киркоров.
Он выразил сожаление, что не может выступить в Украине, и признался, что это причиняет ему боль.
«Кто-то скажет: „Да кому теперь нужен этот Киркоров в Украине?!“ ...Но 20 лет подряд кто еще заполнял под завязку по десять концертов подряд Дворец спорта „Украина“ в Киеве? И кроме любви там я не получал ничего», — напомнил артист.
По словам Киркорова, в Украине его ждали, как своего. Певец возмутился, что российские и украинские артисты не могут выступать на одной сцене.
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