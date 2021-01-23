В РФ начались задержания на акциях в поддержку Навального

В российском Владивостоке сотрудники правоохранительных органов задержали несколько человек на акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Об этом сообщают местные СМИ.
Протестующие вышли к центральной площади Владивостока. «РИА Новости» со ссылкой на правительство Приморья передало, что в акции принимает участие от 300 до 500 человек, другие издания оценили число участников в более тысячи человек.
Начались точечные задержания, ОМОН схватил несколько человек и препроводил в автобус. Сотрудники правоохранительных органов пообещали выпустить задержанных из автозаков, если толпа разойдется.
Несогласованные акции протеста в поддержку Навального также проходят в Хабаровске, Южно-Сахалинске, Благовещенске, Якутске и других городах. По данным «ОВД-Инфо» всего в 15 городах уже задержаны 56 человек.
Алексея Навального задержали 17 января в московском аэропорту Шереметьево по прилете из Берлина, где он проходил лечение после отравления. Его доставили во второй отдел полиции УМВД города Химки, где на следующий день прошел выездной суд. По решению суда он был арестован на 30 дней. ФСИН потребовала заменить оппозиционеру условный срок по делу «Ив Роше» на реальный в связи с нарушением условий испытательного срока — он не отмечался в ведомстве, пока находился в Германии. После этого сторонники Навального призвали к акциям протеста.
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