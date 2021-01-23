Трамп сообщил, что позже найдет себе новое занятие

Бывший президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что намерен найти себе какое-то новое занятие, но позже.
«Мы чем-то займемся, но не прямо сейчас», — ответил экс-глава американской администрации в своем гольф-клубе в городе Палм-Бич (штат Флорида) на вопрос журналиста газеты Washington Examiner о дальнейших планах. После этого помощники Трампа попросили этого журналиста уйти.
Как констатирует газета, это первый комментарий республиканца журналистам после истечения его полномочий на посту президента. По сведениям издания, в четверг и пятницу Трамп находился в гольф-клубе, который расположен недалеко от его поместья Мар-а-Лаго.
«Ему нужна пауза», — отметил ранее на этой неделе, говоря о Трампе, один из его помощников. «Мы надеемся на то, что он просто будет играть в гольф в течение месяца, но ему нужно постоянно находиться в движении», — добавил он.
По сведениям газеты The Wall Street Journal и ряда других СМИ, Трамп в последние дни обсуждал со своими единомышленниками возможность создания «новой политической партии». Он якобы хотел назвать данное объединение «Патриотической партией». Газета Politico утверждала, что Трамп говорил людям, входящим в его окружение, о намерении баллотироваться в президенты США в 2024 году.
В среду в Вашингтоне состоялась инаугурация нового президента США Джо Байдена.
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