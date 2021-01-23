В Турции начнут производство российской вакцины

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) подписал соглашение с ведущим турецким производителем фармацевтической продукции о производстве в Турции вакцины от коронавируса «Спутник V» и начал трансфер технологии, сообщили РИА Новости в фонде.
«Потенциальный объем производства — миллионы доз вакцины „Спутник V“ в год, обсуждается также вопрос о возможном расширении производства в дальнейшем. Поставка вакцины будет осуществляться как на внутренний рынок внутри Турции, так и в другие страны», — также отметили в фонде.
Там напомнили, что вакцина «Спутник V» уже получила одобрение регуляторов в России, Беларуси, Аргентине, ОАЭ, Венгрии, Сербии, Боливии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае и Туркменистане. Инициирован процесс регистрации вакцины в ЕС.
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