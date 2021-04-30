Турция ждет из России «внушительное количество» вакцины «Спутник V»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил после пятничной молитвы в Стамбуле, что в рамках договоренностей с Россией страна получит «внушительное количество» вакцины «Спутник V». Об этом сообщают местные СМИ.

«Мы провели переговоры с Россией, и, надеюсь, нам будет доставлена вакцина «Спутник V». Наше профильное министерство еще будет вести переговоры с российской стороной, я обсужу этот вопрос с президентом РФ Владимиром Путиным. Рассчитываю, что мы получим из России внушительные объемы «Спутника V», — сказал он.

Эрдоган также отметил, что в Турции «нет проблем с обеспечением населения вакцинами» против коронавируса. «У нас имеются вакцины. И их достаточно, поэтому я не принимаю никаких домыслов на этот счет. Помимо России, с Германией есть определенные договоренности о поставках. И мы работаем над отечественной вакциной», — сказал он.

28 апреля министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа сообщил, что страна подписала контракт на поставку вакцины «Спутник V». Первая поставка ожидается в мае, а местные власти завершают процесс выдачи разрешения на экстренное использование этого препарата. Кроме того, Коджа отметил, что «были переданы технологии для производства „Спутника V“ в Турции».