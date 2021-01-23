В Украине в ближайшие дни ожидается теплая погода и дожди

В ближайшие сутки в Украине сохранится теплая погода, в большинстве областей усилится ветер и пройдет дождь, сообщает Укргидрометцентр.
Ночью в Карпатском регионе умеренный дождь и мокрый снег, на остальной территории без осадков, днем небольшой, на Правобережье местами умеренный дождь.
На дорогах, кроме юга, кое-где гололедица.
Ветер преимущественно юго-восточный, 7-12 м/с, в Украине, кроме большинства западных областей, порывы 15-20 м/с.
Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, на юге и в Закарпатье 1-6 ° тепла, днем 3-8° тепла, в южной части до 11°; на высокогорье Карпатах в течение суток около 0°.
В Киеве в воскресенье небольшой дождь; температура ночью 0-2° тепла, днем 5-7° тепла.
По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 24 января самая высокая температура днем была 8,4° в 1899г., самая низкая ночью −27,1° в 1892г.
В понедельник, 25 января, в Украине, кроме востока, дожди, в западных областях с мокрым снегом. Ветер юго-восточный с переходом на западный, 7-12 м/с, на Правобережье местами порывы 15-20 м/с.
Температура ночью 0-5° тепла, днём 3-8° тепла, в западных областях в течение суток от 3° мороза до 2° тепла.
В Карпатском регионе значительный снег, метель, на дорогах гололедица, температура ночью и днём 0-5° мороза.
В Киеве в понедельник ночью небольшие, днем умеренные осадки, преимущественно в виде дождя, днем порывы юго-восточного ветра 15 м/с; температура ночью 2-4°, днем 4-6° тепла.
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