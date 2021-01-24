Трамп пытался заставить Минюст США опротестовать итоги выборов

Республиканец Дональд Трамп в последние недели пребывания на посту главы американской администрации добивался от Минюста США подачи иска в Верховный суд с целью отмены итогов выборов президента. Об этом говорится в статье, опубликованной в субботу в газете The Wall Street Journal.
По словам источников издания, Трамп «оказывал давление» на указанное ведомство, однако назначенные им официальные лица «дали отпор». Они «отказались подавать в Верховный суд США иск, который они посчитали безосновательным», говорится в материале.
По сведениям газеты, Трамп настаивал на том, что иск с требованием признать недействительной победу на президентских выборах демократа Джозефа Байдена должен быть подан от лица администрации США. Данный план разработал его личный юрист, он также составил черновую версию документа.
В публикации утверждается, что Трамп рассчитывал прибегнуть к указанным мерам, в частности, в свете того, что в декабре 2020 года Верховный суд США отклонил иск генпрокурора Техаса Кена Пакстона с просьбой признать недействительными итоги выборов в штатах Джорджия, Мичиган, Пенсильвания и Висконсин. Это отменило бы победу Байдена. Верховный суд посчитал, что Техас не смог обосновать с юридической точки зрения свою заинтересованность в том, как организуют голосование в других штатах.
Президентские выборы в США состоялись 3 ноября 2020 года. Коллегия выборщиков 14 декабря 2020 года утвердила результаты голосования, согласно которым победу одержал Байден. 20 января состоялась его инаугурация.
Трамп долго не признавал поражения и обращался в суды с требованием о проведении пересчета голосов избирателей в ряде штатов. Однако действия его юристов не имели успеха, их иски были отклонены судами.
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