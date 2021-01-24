Байден побил рекорд по анонимным пожертвованиям на выборы

Президент США Джо Байден установил рекорд по сбору анонимных пожертвований на свою избирательную кампанию. Он собрал таким образом $145 млн. Об этом сообщает Bloomberg.

Предыдущий рекорд принадлежал предвыборной компании республиканца Митта Ромни в 2012 году, который получил от анонимных спонсоров $113 млн. Рекорд Байдена в пять раз превышает сборы его соперника экс-президента Дональда Трампа, который собрал для выборов 2020 года $28,4 млн анонимными пожертвованиями.

Издание отмечает, что на протяжении многих лет Демократическая партия США критиковала практику сбора анонимных пожертвований на избирательные кампании. Демократы утверждали, что подобные взносы в предвыборную борьбу коррумпированы, поскольку позволяют сторонникам поддерживать кандидатов без проверки и афиширования личности. Демократы даже предлагали запретить такой механизм сбора средств на предвыборные кампании. Однако, как пишет Bloomberg, «стремясь победить Трампа в 2020 году, они пошли на это».

Как пишет издание, американское законодательство о финансировании избирательных кампаний в теории должно исключать влияние денег на политиков. Однако в законах есть пробелы, которыми воспользовались поддержавшие Байдена анонимные жертвователи.

Например, средства можно жертвовать в политические некоммерческие организации. Таким образом организация Defending Democracy Together («Защищая демократию вместе») потратила $15,6 млн на кампанию Байдена. По закону она не должна раскрывать федеральному правительству источники своего финансирования.

Как заявила исполнительный директор компании Issue One, выступающей за уменьшение влияния денег на политику, Мередит Макгихи, весь смысл анонимных пожертвований заключается в уклонения от раскрытии личности. «Для общества это темные деньги», — сказала Макгихи.

В Priorities USA — некоммерческом подразделении фонда Priorities USA Action Fund (являлся главным расходным инструментом в кампании Байдена, потратившим $26 млн на агитацию) — заявили, что не считают нужным извиняться за анонимные пожертвования.

«Мы не собирались в одностороннем порядке капитулировать перед Трампом и правыми силами, которые помогали ему», — сказал глава Priorities USA Гай Сесил.

Выборы президента США прошли 3 ноября 2020 года. Байден одержал в них победу и 20 января 2021 года вступил в должность 46-го главы государства. По данным на конец октября, он собрал на свою избирательную кампанию в общей сложности $1,51 млрд, из которых потратил только $1,29 млрд.

Трамп собрал на предвыборную гонку чуть больше — $1,57 млрд, потратил из которых $1,29 млрд. Экс-президент израсходовал $440 млн на рекламу в медиа и интернете. Траты его соперника-демократа на эти цели составили $380 млн.