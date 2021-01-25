Китай обошел США по количеству привлеченных инвестиций

По итогам «коронавирусного» 2020 года общий объем прямых иностранных инвестиций, то есть вложений в предприятия любой отрасли экономики за пределами страны инвестора, сократился на 42% — с $1,489 трлн до $859 млрд, следует из отчета Конференции ООН по торговле и развитию (United Nations Conference on Trade and Development, UNCTAD).
При этом больше всего прямых инвестиций из других стран привлек Китай — по сравнению с 2019 годом их объем увеличился на 4%, до $163 млрд. В результате Китай стал главным «инвестнаправлением» мира, обойдя США, объем прямых иностранных инвестиций в экономику которых упал почти вдвое — до $134 млрд, отмечает UNCTAD. Forbes отмечает, что Китай сместил США с позиции лидера по объему привлеченных прямых иностранных инвестиций впервые в истории.
Би-би-си отмечает, что приток прямых иностранных инвестиций в экономику США достиг своего пика в 2016 году ($472 млрд), однако с тех пор ежегодно снижался. Объем прямых иностранных инвестиций в Китай в 2016 году составлял $134 млрд.
По оценке UNCTAD, сильнее всего в 2020 году сократился поток прямых иностранных инвестиций в страны с развитой экономикой (на 69%) и страны Европы (более чем на 100%, вместо отмечавшегося в 2019 году притока в $344 млрд эксперты эафиксировали отток в $4 млрд). Прямые иностранные инвестиции в Россию, по данным UNCTAD, сократились в 2020 году на 96% — c $32 млрд до $1,1 млрд.
В отчете UNCTAD отмечается также, что общий объем запускаемых с нуля проектов (Greenfield project) в странах с экономиками переходного типа составил в 2020 году $19 млрд, сократившись по сравнению с предыдущим годом на 60%, до минимального за всю историю наблюдений уровня. При этом особенно сильным оказался спад в Казахстане (-86%) и России (-68%). Общий объем greenfield projects в мире сократился по итогам 2020 года на 35%, до $547 млрд.
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