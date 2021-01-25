Генерал Дейтон не поедет послом США в Украину

Новый президент США Джо Байден не отправит отставного генерала Кейта Дейтона послом Соединенных Штатов Америки в Киев. Ищут новую кандидатуру.

Об этом заявил в эфире телеканала «Украина 24» министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

По его словам, сейчас американцы в поиске кандидата.

«Был генерал Дейтон. Уже почти завершалась процедура, но пока мы исходим из того, что этот вопрос поставлен на паузу и администрация Байдена будет искать новую кандидатуру», — заявил он.

Напомним, ранее посол Украины в США Владимир Ельченко заявил, что украинская сторона работает над реализацией приглашению президента Соединенных Штатов Джо Байдена в Киев. Также рассматривается возможный визит президента Украины Владимира Зеленского в США.