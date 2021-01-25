Зеленский просил желающих поздравить его с днем рождения перечислять средства в больницу

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков отмечает, что президент Украины Владимир Зеленский попросил тех, кто намерен его поздравить с днем рождения, который он отмечает в этот понедельник, в качестве подарка перечислять средства на криворожскую больницу.

«Я не знаю, насколько это закрытая информация, но такая информация есть», — сказал Разумков на брифинге в понедельник в Киеве, отвечая на вопрос, правда ли, что именинник попросил тех, кто хочет его поздравить, перечислять деньги на криворожскую больницу, передает «Интерфакс-Украина».

Какой именно криворожской больнице перечислять деньги, никто не уточнял.

Зеленский родился 25 января 1978 года.