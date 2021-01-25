Турпоток в Таиланд упал до рекордно низкого уровня

Приток иностранных туристов в Таиланд упал до самого низкого уровня последних 12 лет, сообщает Bloomberg.

По данным министерства туризма и спорта, число прибывших заграничных гостей сократилось до 6,7 миллиона в 2020 году с 39,9 миллиона годом ранее. Это самый низкий показатель, по крайней мере, с 2008 года.

Новая волна COVID-19 и обязательный двухнедельный карантин останавливают желающих отдохнуть в этой стране. Несмотря на то, что Таиланд вновь открыл границы для путешественников в октябре, в последнем квартале 2020 года там побывали лишь 10 822 туриста. Как сообщает Knight Frank Thailand, возвращение к допандемийному уровню, вероятно, произойдет только в 2024 году.

Правительство продлило программу субсидий, чтобы помочь местной туристической индустрии удержаться на плаву. Но уже по меньшей мере 931 зарегистрированная компания в этом секторе закрылась в прошлом году.

По прогнозам Банка Таиланда, число прибывающих туристов снизится до 5,5 миллиона в 2021-м, а затем восстановится до 23 миллионов в 2022-м.