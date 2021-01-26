Железняка официально объявили председателем фракции «Голос»

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков на пленарном заседании во вторник сообщил об избрании председателем парламентской фракции политической партии «Голос» в народного депутата Ярослава Железняка.

Также спикер объявил об избрании заместителем председателя фракции «Голос» народного депутата Романа Костенко.

Как сообщалось, фракция «Голос» на своем заседании 28 декабря 2020 года приняла решение о ротации в должности председателя. Новым председателем фракции был избран Железняк, ранее занимавший должность зампредседателя, тогда как бывший председатель фракции Сергей Рахманин объяснил свое решение уйти с поста необходимостью сосредоточиться на вопросах, связанных с национальной безопасности, поскольку он является членом комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.