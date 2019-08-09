Партия «Голос» хочет получить ряд парламентских комитетов

Партия «Голос» выступает против квотного принципа в избрании руководителей парламентских комитетов, подчеркивая, что ключевым в этом вопросе должен быть профессионализм.
«Наши специалисты способны квалифицированно руководить комитетами, в сферы ведения которых входят вопросы правосудия, национальной безопасности и обороны, экономической политики, антикоррупции, медицины, образования, цифровизации, прав человека и реинтеграции оккупированных территорий, а также регламентным комитетом», — говорится в пресс-релизе партии, поступившем в распоряжение агентства «Интерфакс-Украина».
Как отметил лидер партии Святослав Вакарчук, команда «Голоса» пришла в парламент хорошо подготовленной и готова брать на себя ответственность как за ежедневную депутатскую работу, так и за стратегические перспективы. «Вместе с тем мы осознаем возможности парламентского большинства и их ответственность за назначение руководства комитетов», — сказал он.
Кроме того, партия «Голос» предлагает по такому принципу подойти и к формированию правительства, поскольку «успешное будущее за профессиональным подходом».
На внеочередных парламентских выборах в Украине партия «Слуга народа» получила большинство мандатов — 254, у партии «Голос» — 20 мест в парламенте.
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