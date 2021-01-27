Войти
Путин назвал нынешнюю мировую экономику деструктивной
позиция
Путин назвал нынешнюю мировую экономику деструктивной
Украина в феврале может получить вакцины от COVAX
официально
Украина в феврале может получить вакцины от COVAX

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

резонанс
RSS

Военные выигрывают дела против Хомчака: приказы о незаконных увольнениях отменяют суды

1 960
Военные выигрывают дела против Хомчака: приказы о незаконных увольнениях отменяют суды

Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Руслан Хомчак издал ряд приказов об увольнении украинских военных. В споре военных с Хомчаком украинские суды становятся на сторону истцов.

Так, один из кадровых приказов Хомчака признал незаконным Херсонский окружной административный суд. По данным Единого реестра судебных решений, в прошлом году летом Хомчак уволил украинского военного с должности начальника отделения по предупреждению, выявлению преступлений и других правонарушений — заместителя начальника Херсонского зонального отдела Военной службы правопорядка.

Не соглашаясь с решения Хомчака, военный подал в суд. Служители Фемиды признали приказ Хомчака противоправным, отменили его, и возобновили военного в должности.

Массовые и незаконные увольнения военных ранее анонсировали эксперты, указывая на несостоятельность кадровой реформы Хомчака, которая призвана сократить неугодных, но не затрагивает генералитет. Начал ее Главнокомандующий летом прошлого года.

Такая кадровая реформа ВСУ приведет к многочисленному сокращению ракетных войск, а командующих с их идеями развития и боевым опытом просто уволят, прогнозировал Михаил Жирохов.

Эксперт отмечал, что предлагаемая Хомчаком оптимизация армейских кадров является следствием того, что генералы «расписались» в своей некомпетентности и нежелании заниматься реальным военным строительством на седьмом году войны.

Сразу после начала реализации реформы военные начали оспаривать незаконные приказы Хомчака об увольнении.

Читайте также: Зеленский ввел в действие решение СНБО об усилении ответственности за недостоверное декларирование

Заметим, что сейчас в армии некомплект в среднем по стране составляет 60%. Поэтому возмущение экспертов и волонтеров в первую очередь вызвано нежеланием Главнокомандующего решать проблему, мотивировать молодежь идти служить в ряды ВСУ. Вместо этого он выбрал путь еще большего сокращения военных, чем уничтожает кадровый потенциал и оборонную способность украинской армии.

Как сообщалось ранее, в ОП планируют уволить Руслана Хомчака вместе с министром обороны Украины Андреем Тараном.

ВСУ, Руслан Хомчак
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (1)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий
sex xxxx
sex xxxx 7 минут назад

СEKС Знакoмcтвa! Хочешь найти любовницу или секс на раз? - все это реально: без денег и обязательств, без шлюх и содержанок, все анонимно и бесплатно. Девушки любят секс и хотят члена и спермы, можешь убедиться сам ---- http://srt.vg/sisky

0

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Среда, 27 января 2021
Вторник, 26 января 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Марк Мэнсон
Марк Мэнсон
автор книг, блогер

Как избавиться от страха неизвестности

Чтобы быть здоровыми и счастливыми, нужно найти золотую середину. Нужно признать, что в мире есть неопределенность, потому что она позволяет нам изменяться, учиться и адаптироваться к вызовам. Но в то же время нам нужна какая-то степень определенности, чтобы чувствовать безопасность и по крайней мере делать вид, будто мы знаем, что делаем. Вопрос в том, как обрести этот баланс.
Ростислав Попович
Ростислав Попович
адвокат

«Цікава» в нас країна, веселі в нас керівники…

Високопосадовці нам постійно говорять, що в нас нібито правова держава, в якій нібито верховенство права, як записано в статті 8 Основного закону. Крім того, є ще стаття 3 Конституції, згідно якої людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються найвищою соціальною цінністю. Все ясно і чітко прописано. Але на словах наші можновладці пафосно розповідають про прописні істини з Основного Закону. А коли це невигідно, то вони відразу забувають і про Конституцію, і про всі інші закони.
Дариус Фору
Дариус Фору
публицист, предприниматель

План всей жизни. Как распланировать свои дни, месяцы и годы

У нас так много возможностей и блестящих вещей, которые привлекают наше внимание, что мы часто оказываемся парализованы нерешительностью. Многие из нас просто блуждают без ясной цели. С помощью планирования вы можете избежать бесполезной траты времени и бесцельности.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016