Военные выигрывают дела против Хомчака: приказы о незаконных увольнениях отменяют суды

Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Руслан Хомчак издал ряд приказов об увольнении украинских военных. В споре военных с Хомчаком украинские суды становятся на сторону истцов.
Так, один из кадровых приказов Хомчака признал незаконным Херсонский окружной административный суд. По данным Единого реестра судебных решений, в прошлом году летом Хомчак уволил украинского военного с должности начальника отделения по предупреждению, выявлению преступлений и других правонарушений — заместителя начальника Херсонского зонального отдела Военной службы правопорядка.
Не соглашаясь с решения Хомчака, военный подал в суд. Служители Фемиды признали приказ Хомчака противоправным, отменили его, и возобновили военного в должности.
Массовые и незаконные увольнения военных ранее анонсировали эксперты, указывая на несостоятельность кадровой реформы Хомчака, которая призвана сократить неугодных, но не затрагивает генералитет. Начал ее Главнокомандующий летом прошлого года.
Такая кадровая реформа ВСУ приведет к многочисленному сокращению ракетных войск, а командующих с их идеями развития и боевым опытом просто уволят, прогнозировал Михаил Жирохов.
Эксперт отмечал, что предлагаемая Хомчаком оптимизация армейских кадров является следствием того, что генералы «расписались» в своей некомпетентности и нежелании заниматься реальным военным строительством на седьмом году войны.
Сразу после начала реализации реформы военные начали оспаривать незаконные приказы Хомчака об увольнении.
Заметим, что сейчас в армии некомплект в среднем по стране составляет 60%. Поэтому возмущение экспертов и волонтеров в первую очередь вызвано нежеланием Главнокомандующего решать проблему, мотивировать молодежь идти служить в ряды ВСУ. Вместо этого он выбрал путь еще большего сокращения военных, чем уничтожает кадровый потенциал и оборонную способность украинской армии.
Как сообщалось ранее, в ОП планируют уволить Руслана Хомчака вместе с министром обороны Украины Андреем Тараном.
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