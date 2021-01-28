ПАСЕ подтвердила полномочия делегации РФ в полном объеме

Парламентская ассамблея Совета Европы большинством голосов подтвердила полномочия российской делегации, сообщил член украинской делегации в ПАСЕ, народный депутат фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко.

«После 2-часовых дебатов ПАСЕ приняла критический к РФ доклад, но при этом подтвердила полномочия российской делегации. 109 делегатов проголосовали «за», 37 (включая меня) «против», — написал Гончаренко в своем Телеграм-канале в четверг.