Вакцина Johnson & Johnson показала эффективность на уровне 66 процентов

Компания Johnson & Johnson сообщила, что ее однокомпонентная вакцина показала эффективность на уровне 66% для предотвращения среднего и тяжелого течения COVID-19.

«Вакцина-кандидат (показала) эффективность в 72% в США и 66% в целом для предотвращения среднего и тяжелого течения COVID-19 через 28 дней после вакцинации», — говорится в заявлении компании.

Отмечается, что для предотвращения тяжелого течения эффективность составила 85%, спустя 28 дней после ее введения она продемонстрировала полную защиту от госпитализации в связи с коронавирусом и от смерти по этой причине.