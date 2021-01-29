Войти
Шмыгаль отрицает, что школы не будут набирать 10-11 классы
резонанс
Шмыгаль отрицает, что школы не будут набирать 10-11 классы
Зеленский вспомнил про закон о сокращении числа депутатов
инициатива
Зеленский вспомнил про закон о сокращении числа депутатов

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

решение
RSS

Грузия будет пускать в страну всех, кто сделал прививку от коронавируса

338
Грузия будет пускать в страну всех, кто сделал прививку от коронавируса

С 1 февраля иностранцы смогут свободно и без соблюдения карантина въезжать в Грузию, если у них имеются документы, свидетельствующие о прохождении вакцинации от COVID-19. Об этом заявила министр экономики и устойчивого развития Натия Турнава, передает агентство «Новости Грузия».

«Граждане всех стран смогут безоговорочно въехать в Грузию, предоставив на границе доказательства наличия инъекций ковид-вакцины любого типа, то есть сделанных двух полных доз. Количество вакцинированных людей в мире растет, и это наша первая целевая группа», — пояснила Турнава.

Сухопутные границы страны по-прежнему останутся закрытыми, 1 февраля возобновится только авиасообщение.

Из-за пандемии Грузия полностью закрыла границы в марте и прекратила регулярное международное авиасообщение. Позднее ограничения были смягчены. Для всех въезжающих был введен обязательный карантин на срок от восьми до 14 дней и требование сдать тест на коронавирус. Кроме того, для граждан большинства стран для въезда в Грузию требуется спецразрешение. От необходимости его получать освобождены граждане Грузии и члены их семей, а также граждане и постоянные резиденты большинства стран ЕС. Для всех прочих иностранцев, а также фрилансеров, которые хотели бы удаленно работать из этой страны, требуется спецразрешение, несколько тестов на коронавирус (до въезда, по приезде и спустя некоторое время после въезда) и восьмидневный карантин.

Читайте также: Фон дер Ляйен пообещала помочь Украине в борьбе с COVID-19

В соответствии с новыми правилами, въезд для тех, кто уже получил прививку от коронавируса, будет свободным. Для тех, у кого прививки нет, потребуется обязательный отрицательный тест на COVID-19, сделанный не ранее чем за 72 часа до поездки. На третий день нахождения на территории Грузии иностранцы обязаны будут вновь пройти тестирование.

Ранее премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис предложил ввести признаваемый всеми странами ЕС сертификат о вакцинации от COVID-19, назвав введение такого документа до начала лета крайне важным для стран, экономика которых зависит от туризма. Отвечая на обращение Мицотакиса, глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен назвала введение единого для ЕС сертификата о вакцинации медицинской необходимостью.

Грузия, вакцина
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Пятница, 29 января 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Михаил Шпир
Михаил Шпир
политтехнолог

Гонг! Победа нокаутом. Выносите «зеленых»

История с провалом голосования за Витренко как в капле воды отразила главные проблемы Зеленского, которые заключаются в том, что он умудрился совместить в себе все худшие черты и Ющенко, и Порошенко. Если помните, то народ под конец каденции воспринимал Ющенко как слабого президента, у которого был минимум влияния. А Порошенко упорно действовал в противофазе настроений общества.
Лаврентий Кухалейшвили
Лаврентий Кухалейшвили
правозащитник, общественный активист

Синим пламенем: Как в Приирпенье горят машины активистов и репутация местной полиции

Наш регион уже давно известен тем, что здесь местные власти крепко сплелась с криминалом, о чем в свое время на всю страну заявлял бывший Генпрокурор Юрий Луценко. Строительная мафия во главе с Карплюком крепко уцепилась за власть, потому что она дает возможность зарабатывать, без преувеличения, миллиарды на незаконных многоэтажных застройках. Всех, кто годами борется против этого произвола, эти негодяи всячески запугивают, в том числе – и такими крысиными делами, как поджог автомобилей.
Сергей Ожегов
Сергей Ожегов
предприниматель, общественный деятель

В мире господствует «вакцинный национализм». А где наш «вакцинный патриотизм»?

Для нас ситуация, когда США, Великобритания и другие страны Запада забрали себе всю вакцину – это вакцинный национализм. А для них – это вакцинный патриотизм. В связи с этим простой вопрос. А когда мы увидим вакцинный патриотизм от украинских политиков?
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016