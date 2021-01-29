В ЕС пообещали Украине вакцин и денег

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил президенту Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен, что вакцин, выделенных Украине в рамках фонда COVAX, будет недостаточно для прививки в 2021 году критически необходимого количества населения и призвал к более активному привлечению Европейской комиссии к переговорному процессу Украины с производителями.

В свою очередь, как сообщается на сайте главы украинского государства, Урсула фон дер Ляен отметила, что в течение 2021 года и страны Европейского Союза, и государства-соседи получат достаточное количество доз вакцины. «Сейчас весь мир переживает беспрецедентную волну одновременной вакцинации», — сказала она в ходе телефонного разговора с Зеленским.

В свою очередь, президент Украины выразил благодарность за инициативу Европейского Союза по созданию механизма передачи вакцины странам-партнерам. «Поставка вакцины — это не только вопрос здоровья и жизни украинцев, но и политики и геополитики», — отметил глава государства.

Основное внимание во время разговора Зеленского с фон дер Ляйен было уделено мерам по противодействию распространению пандемии COVID-19 и объединению усилий европейских стран для получения населением широкого доступа к качественным сертифицированным вакцинам.

«В стремлении быть здоровыми украинцы не отличаются от европейцев. Ускорение поставки вакцины может стать сильным сигналом того, что Европейский Союз рад видеть Украину за столом не только когда все хорошо, но и в сложных ситуациях», — сказал Зеленский.

Также президент Европейской комиссии сообщила Зеленскому, что Европейский Союз работает над тем, чтобы Украина как можно быстрее получила вторую часть транша макрофинансовой помощи в размере EUR600 млн.

Как сообщается на сайте главы государства, Зеленский, в свою очередь, поблагодарил ЕС за выделение Украине первого транша макрофинансовой помощи в размере EUR600 млн, которое произошло в декабре 2020 года. «Это помогло удержать нашу макрофинансовую стабильность», — сказал президент в ходе телефонного разговора с президентом Еврокомиссии.

Стороны обсудили усилия, которые прилагает украинская власть для реализации антикоррупционных реформ. Владимир Зеленский проинформировал Урсулу фон дер Ляйен о начале реформы Службы безопасности Украины, создании Бюро экономической безопасности, усилении ответственности за недостоверное декларирование доходов.

Как отмечается в сообщении, президент Еврокомиссии поблагодарила главу украинского государства за его личные усилия в реализации антикоррупционной политики.