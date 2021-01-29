Украинцы задолжали за коммунальные услуги 73 миллиарда

По состоянию на конец декабря 2020 года задолженность населения Украины за жилищно-коммунальные услуги достигла 73 млрд грн.

Об этом говорится в экспресс-выпуске Государственной службы статистики по оплате населением жилищно-коммунальных услуг.

«На конец декабря 2020 года задолженность населения по оплате за поставки и распределение природного газа составила 31,5 млрд грн, за поставки тепловой энергии и горячей воды — 24,1 млрд грн за поставки и распределение электрической энергии — 6,1 млрд грн, за централизованное водоснабжение и водоотвод — 5,7 млрд грн, за управление многоквартирным домом — 5,1 млрд грн, за предоставление услуг по вывозу бытовых отходов — 1,1 млрд грн », - сообщает Госстат.

Что касается реструктуризации долгов за ЖКУ, в декабре населением было заключено 4,2 тыс. договоров о погашении задолженности на общую сумму 31,1 млн грн.

Сумма внесенных платежей с учетом долгосрочных договоров о реструктуризации долгов, заключенных ранее, в декабре достигла 24,3 млн грн.

Что касается текущих платежей, то в декабре 2020 года население уплатило 20,3 млрд грн — 72,6% начисленных за этот период сумм за жилищно-коммунальные услуги.

Как сообщалось, по состоянию на конец декабря 2019 года долги населения за жилищно-коммунальные услуги составляли 60,1 млрд грн. В частности, задолженность по уплате за поставки природного газа — 26,2 млрд грн, за централизованное отопление и снабжение горячей водой — 18,9 млрд грн, за содержание домов и сооружений и придомовых территорий — 5,0 млрд грн, за централизованное снабжение холодной воды и водоотвод — 4,2 млрд грн, за поставки электроэнергии — 5,0 млрд грн.