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Движение Black Lives Matter выдвинули на Нобелевскую премию мира

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Движение Black Lives Matter выдвинули на Нобелевскую премию мира

Американское движение Black Lives Matter («Жизни чернокожих имеют значение»), выступающее против расизма и насилия в отношении афроамериканцев, выдвинуто на Нобелевскую премию мира. С такой инициативой выступил депутат норвежского парламента Петтер Эйде, сообщает Guardian.

Он считает движение важной частью «общемировой борьбы против расовой дискриминации», которое заставило подключиться к ней и другие страны.

Движение Black Lives Matter было создано в 2013 году Алисией Гарза, Патрисс Каллорс и Опал Томети после того, как суд оправдал патрульного Джорджа Циммермана, застрелившего темнокожего подростка Трейвона Мартина. Более широкую известность движение получило после протестов в 2014 году из-за гибели афроамериканцев Майкла Брауна и Эрика Гарнера. В 2020 году протесты с участием Black Lives Matter после убийстваполицейскими афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе распространились за пределы США. Протесты сопровождались массовыми беспорядками и погромами на всей территории США, в том числе сносом памятников историческим личностям, связанным с рабством.

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В декабре 2020 года хештег #BlackLivesMatter стал вторым по популярности после #COVID19 в Twitter. Bloomberg среди «главных людей» 2020 года назвал основательниц движения Black Lives Matter.

Нобелевская премия мира, BLM
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