Сербия договорилась о поставке миллиона вакцин в страну до начала марта

Около 1 миллиона доз вакцины поступит в Сербию до начала марта. Об этом заявил в субботу в обращении к гражданам, опубликованном в Instagram, президент Сербии Александар Вучич.

«Утром у меня было много важных телефонных переговоров с нашими друзьями по всему миру, чтобы попытаться обеспечить как можно больше вакцин для наших граждан. До начала марта, через месяц, мы получим еще миллион вакцин, я получил твердое обещание», — заявил сербский лидер.

Сообщается, что новые объемы вакцин поступят в Сербию в несколько этапов. Президент не уточнил, из каких стран будут эти препараты. Однако сербская пресса считает, что партия поступит из Китая.

Ранее, 16 января, в Сербию доставили первую партию китайской вакцины Sinopharm в размере 1 млн доз, а 18 января Агентство по лекарствам и медицинским средствам (ALIMS) Сербии выдало разрешение на использование первых 100 тыс. доз китайской вакцины.

24 декабря в Сербии началась вакцинация препаратом американской компании Pfizer. 31 декабря Агентство по медикаментам Сербии выдало разрешение на применение российской вакцины от коронавируса «Спутник V», а с 6 января в стране началась вакцинация российским препаратом.