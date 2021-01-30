Зеленский заявил в интервью, что немного зол на Трампа

Президент Владимир Зеленский заявил, что «немного» зол на экс-президента США Дональда Трампа.
Об этом Зеленский сказал в интервью программе Axios на американском телеканале HBO.
Журналист спросил: «Я вижу, вы зол на президента Трампа. Возможно, немного?»
Зеленский ответил: «Немного».
Полную версию интервью должны обнародовать в воскресенье, 31 января.
Напомним, что в начале сентября 2019 года издание «The Washington Post» сообщило, что тогдашний президент США Дональд Трамп склонял президента Украины Владимира Зеленского открыть дело в отношении сына своего конкурента на выборах-2020 Джо Байдена.
25 сентября Белый дом обнародовал текст телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским, из-за которого в США начали процедуру импичмента. Из текста разговора следует, что Трамп склонял президента Украины Владимира Зеленского начать расследование против политического оппонента бывшего вице-президента Джо Байдена.
Зеленский публично отрицал, что президент США оказывал на него давление.
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