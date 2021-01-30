На Донбассе из-за обстрела боевиков ранены двое военных

Двое украинских военных получили ранения в результате обстрела пророссийскими боевиками на Донбассе. Их состояние стабильное.

Об этом сообщает страница украинской делегации в Трехсторонней контактной группе в Telegram.

Обстрел произошел сегодня, 30 января, около 13:00 возле Марьинки. Раненным военным предоставлена медицинская помощь.

Украинская сторона вернула «режим тишины» через СЦКК и направила ноту мониторинговой миссии ОБСЕ.

Ранее сообщалось, что раненный военнослужащий Вооруженных сил Украины Роман Дзюбенко умер в больничном учреждении. Смерть наступила сегодня, 30 января.

Как сообщалоcь ранее, в течение 29 января в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня. Вследствие обстрелов ранения получили двое украинских военнослужащих.