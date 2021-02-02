Квартал красных фонарей в Амстердаме планируют перенести на окраину

Власти Амстердама заявили о намерении перенести квартал красных фонарей из центра на окраину, сообщает Independent.
Его предполагается создать за пределами города, чтобы полностью изменить направленность туризма в столице Нидерландов. Точное место для него пока не определено.
План по «перезагрузке» туризма был предложен мэром Фемке Халсема, чтобы сделать центр удобным для жизни горожан.
Ранее она выступала за закрытие самого известного квартала, чтобы прекратить «унижения женщин большими группами туристов».
Запрет на посещение гостями кофешопов, где можно купить каннабис, — также инициатива мэра. Халсема считает, что такие заведения в центре успешны за счет большого турпотока, что способствует распространению наркотиков и росту преступности. Есть надежда, что, борясь с организованной преступностью, связанной с торговлей марихуаной, а также с потоком тяжелых наркотических веществ, город сможет улучшить свой имидж, считает чиновник.
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