Украина ухудшила сальдо внешней торговли товарами

Экспорт товаров из Украины в январе 2021 года составил $3,93 млрд, что на $270 млн, или 5,6% меньше, чем за аналогичный период 2020 года и связано с сокращением экспорта кукурузы, пшеницы, сои и шрота, сообщил заместитель министра экономики — торговый представитель Тарас Качка в Facebook во вторник.

По его данным, импорт в минувшем месяце вырос на $90 млн, или на 2,16% по сравнению с январем 2020 года — до $4,21 млрд.

«Основная причина роста — топливные материалы (27 группа). Импорт в январе составил $1,01 млрд. Это на $170 млн, или 19,53% больше, чем в январе прошлого года», — пояснил Качка.

С учетом этих данных позитивное сальдо внешней торговли товарами Украины в январе-2020 в $80 млн сменилось негативным в январе-2021 в $280 млн.