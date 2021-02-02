Отобранные у Беларуси матчи чемпионата мира по хоккею отдали Латвии

Международная федерация хоккея IIHF приняла решение провести все матчи чемпионата мира по хоккею в Латвии. В столице этой страны пройдут в том числе и игры, которые изначально должны были быть сыграны в Минске. Об этом сообщает пресс-служба IIHF.
Причиной для проведения турнира в одной стране стали эпидемиологическая и экономическая ситуация, говорится в заявлении международной федерации. Все матчи турнира пройдут в Риге. Командам предстоит играть на «Арене Рига», а также в Олимпийском спортивном центре, который переоборудуют в ледовый стадион на 6000 зрителей.
В середине января IIHF лишила Беларусь права проведения матчей чемпионата мира по хоккею. Первоначально планировалось провести турнир с 21 мая по 6 июня 2021 года в Минске и Риге.
Причиной переноса турнира назвали невозможность обеспечить безопасность участников турнира. В частности, IIHF тревожит противостояние властей Беларуси и оппозиции, продолжающееся с августа прошлого года из-за несогласия оппонентов Александра Лукашенко с результатами президентских выборов.
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