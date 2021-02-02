Путин обвинил соцсети в управлении сознанием пользователей

Современные интернет-платформы все чаще берут под контроль своих пользователей, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с лауреатами российского конкурса «Учитель года».

«Современные платформы информационные начинают все больше и больше управлять сознанием. Изучают своего клиента и подбрасывают ему то, что они считают нужным. И тот начинает принимать решения, даже не осознавая того, что им руководят», — сказал Путин, которого цитируют росийские СМИ.

Отвечая на просьбу одного из учителей оградить школьников от «вредоносного контента» в интернете, президент РФ посетовал, что для владельцев интернет-платформ это «прежде всего бизнес».

«Для тех людей, которые организуют этот вид деятельности, для них это бизнес, извлечение прибыли. И к сожалению, очень часто это делается любой ценой. Плевать они хотели, что тот или иной контент наносит ущерб категориям людей, на которые он направлен», — сказал Путин.

Путин добавил, что власти должны как-то реагировать на ситуацию, не ограничивая при этом свободу выбора людей.