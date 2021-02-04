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У Маска уже более 1000 спутников в космосе

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У Маска уже более 1000 спутников в космосе

Тяжелая ракета-носитель Falcon 9 в четверг успешно вывела на низкую околоземную орбиту очередную партию из 60 мини-спутников, предназначенных для продолжения развертывания глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink, сообщила компания-разработчик SpaceX.

Это уже 18-й вывод на орбиту группы интернет-спутников, начиная с мая 2019 года, в рамках проекта Starlink. Предыдущая партия из 60 спутников Starlink была запущена 20 января. С учетом нынешних спутников орбитальная группировка SpaceX состоит уже из 1083 космических аппаратов Starlink. В настоящее время компания является крупнейшим спутниковым оператором в мире.

В четверг SpaceX собиралась запустить еще одну тяжелую ракету-носитель Falcon 9 с группой из 60 мини-спутниками Starlink. Однако старт был перенесен на сутки для дополнительной проверки ее систем.

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В перспективе компания SpaceX планирует развернуть орбитальную группировку из 12 тыс. космических аппаратов данного типа (а в последующем — из 30 тыс.) для создания полномасштабной сети, которая позволит обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет в любом уголке планеты. Общая сумма инвестиций в реализацию проекта оценивается в $10 млрд.

SpaceX, Starlink
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