В Украине практически не пишутся диссертации по физике, химии, математике

В Украине больше аспирантов обучается по специальностям право (14%), социальные и поведенческие науки (12%), педагогика (8%) и гуманитарные науки (8%). Соответствующие данные приводит ZN.ua со ссыолкой на Национальное агентство по обеспечению качества высшего образования в своем годовом отчете (НАОКВО).

Отмечается, что немного меньше аспирантов обучается по специальностям здравоохранение (7%) и управление и администрирование (7%).

В то же время аспирантов, которые пишут диссертацию по биологии, значительно меньше — всего 2%, по производству и технологиям- 1,4%, по естественным наукам — 4%, по математике и статистике- 1,6%. Меньше всего аспирантов пишет диссертационную работу, связанную с химической и биоинженерией.