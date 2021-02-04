В Украине практически не пишутся диссертации по физике, химии, математике

В Украине больше аспирантов обучается по специальностям право (14%), социальные и поведенческие науки (12%), педагогика (8%) и гуманитарные науки (8%). Соответствующие данные приводит ZN.ua со ссыолкой на Национальное агентство по обеспечению качества высшего образования в своем годовом отчете (НАОКВО).
Отмечается, что немного меньше аспирантов обучается по специальностям здравоохранение (7%) и управление и администрирование (7%).
В то же время аспирантов, которые пишут диссертацию по биологии, значительно меньше — всего 2%, по производству и технологиям- 1,4%, по естественным наукам — 4%, по математике и статистике- 1,6%. Меньше всего аспирантов пишет диссертационную работу, связанную с химической и биоинженерией.
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