Верховный суд снял арест с акций ПИБа, разблокировав его средства

Верховный суд 27 января удовлетворил кассационную жалобу ПАО «Проминвестбанк», отменил решения судов предыдущих инстанций, постановил снять арест с акций финучреждения и разблокировать его средства на счетах Национального банка Украины и других банков, сообщило издание «Финклуб» в четверг.
Согласно Единому госреестру судебных решений, соответствующее решение обжалованию не подлежит.
Верховный суд также постановил взыскать с ответчика ООО «Крым Дивелопмент» 4,2 тыс. грн судебного сбора за подачу апелляционной и кассационной жалоб.
Как сообщалось, Хозяйственный суд Киева 10 марта 2020 года удовлетворил заявление ООО «Крым Дивелопмент» (неоднократно упоминалось в СМИ как юридическое лицо, связанное с бизнесменом Игорем Коломойским — Ред.) по обеспечению иска к ПИБу и постановил арестовать акции и средства банка на счетах в НБУ и других банках Украины, а также запретить банку осуществлять ликвидацию или реорганизацию.
Северный апелляционный хозсуд 1 сентября 2020 года оставил это решение без изменений.
ПАО «Проминвестбанк» создано в 1992 году. Российский ВЭБ стал владельцем Проминвестбанка в 2008 году, приобретя пакет его акций в размере 99,7726%. Свои инвестиции в развитие украинского дочернего банка ВЭБ оценивал в $2,7 млрд.
Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 октября 2020 года по размеру общих активов (28,855 млрд грн) Проминвестбанк занимал 15-е место среди 74 действовавших банков.
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