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Виды услуг грузового такси и компании в Киеве

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Виды услуг грузового такси и компании в Киеве

Любая транспортная компания, в отличие от частных перевозчиков, имеет собственный регламент грузоперевозок. При выполнении крупных заказов, перевозке продуктов и промышленных товаров, как правило, заключаются долгосрочные договоры, максимально учитывающие технические условия перевозок. При выполнении небольших заказов грузовое такси подается клиенту в минимальные сроки. Какие же виды услуг по грузоперевозкам компании предлагают в Киеве?

Грузовое такси в Киеве: перевозка скоропортящихся продуктов

Такие товары нуждаются в соблюдении особых правил при грузоперевозках, соблюдении специальных тепловых режимов – охлаждение, отопление, проветривание. К подобным категориям относятся мясная и молочная продукция, яйца, морепродукты, безалкогольные напитки, консервы, живые растения, фрукты и овощи, другие товары. Благодаря большому парку грузовых такси, надежная транспортная компания в состоянии выполнять различные температурные перевозки.

Преимущества при грузоперевозках стройматериалов

Особую интенсивность перевозка строительных грузов имеет в начале строительства при заливке фундамента, вывозе грунта. Дальнейшие этапы строительства не менее насыщенны. При грузоперевозке стройматериалов различных типов (гипсокартон, облицовочная плитка, хрупкие материалы) необходимо учитывать их специфику. Поэтому удобно заказывать грузовое такси у опытного перевозчика – автомобили с различной грузоподъемностью и конфигурацией кузова (самосвал, фургон, «Газель»).

Грузовое такси: тарифы и цены

Транспортная компания Инка-Транс гарантирует минимальное время ожидания грузового такси, приемлемые цены на автомобили для различных доставок. Кроме того, для постоянных заказчиков грузоперевозок действует система скидок и бонусов, выгодные предложения.

Транспортные услуги по перевозке грузов

  • Офисные, дачные, квартирные переезды.
  • Крупногабаритные грузоперевозки 5, 10 и 20 тонн.
  • Вывоз строительного мусора.
  • Услуги грузчиков, такелажников.
  • Перевозка товаров и грузов.
  • Служба доставок: продукты, медикаменты, заказы через интернет.
  • Сборные грузоперевозки.

Некоторые предметы не подлежат перевозке в грузовых такси. К ним относятся взрывоопасные и легковоспламеняющиеся вещества, оружие, другие товары, на которые требуются соответствующие разрешительные документы. Больше информации о транспортных услугах можно узнать на сайте компаний.

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