Компания Johnson & Johnson подала заявку на регистрацию своей вакцины от COVID-19

Компания Johnson & Johnson в четверг подала заявку на получение разрешения на экстренное использование своей однодозовой вакцины против COVID-19.
«Компания Johnson & Johnson объявляет, что Janssen Biotech Inc. (часть компании — Ред.) подала заявку в Управление по санитарному надзору за пищевыми продуктами и медикаментами (FDA) с просьбой предоставить разрешение на экстренное использование (EUA) своей однодозовой вакцины Janssen COVID-19», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте компании.
Компания «ожидает, что продукт будет доступен для отправки сразу после авторизации».
В отличие от Pfizer и Moderna вакцина от Johnson & Johnson требует однократного введения.
Также вакцина компании Johnson & Johnson имеет преимущества при транспортировке в сравнении с другими. Она остается стабильной на протяжении двух лет при хранении в условиях минус 20 градусов по Цельсию и как минимум три месяца при температуре 2-8 градусов по Цельсию.
Согласно промежуточным результатам третьей фазы испытаний вакцины в США и в семи других странах, однодозовая вакцина показала эффективность в 66% в «предотвращении умеренного и тяжелого заболевания COVID-19». В предотвращении «более тяжелых симптомов» вакцина эффективна на 85%.
При этом показатель эффективности вакцины в каждой стране был разным. Лучше всего препарат сработал в США — там он показал 72% эффективности в предотвращении умеренного и тяжелого заболевания, а в Южной Африке данный показатель составил всего 57%. Предполагается, что причиной тому является обнаруженный в стране более заразный штамм вируса.
Johnson & Johnson планирует поставить 100 млн доз вакцины в США к июню. Некоторые из доз будут готовы к отправке, как только компания получит разрешение на использование препарата.
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