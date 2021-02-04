В США собираются более эффективно противодействовать РФ

Новая американская администрация во главе с президентом Джо Байденом рассчитывает, что ее внешнеполитический курс позволит эффективно противодействовать России. С таким заявлением выступил в четверг на брифинге в Белом доме помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.
«Мы будем в состоянии противодействовать России более эффективно. И мы будем лучше готовы к тому, чтобы заниматься угрозами от изменения климата до пандемий и ядерного распространения», — сказал советник американского лидера, комментируя новый внешнеполитический курс США.
«В отличие от предыдущей администрации мы будем делать шаги, чтобы привлечь Россию к ответственности за спектр злонамеренной деятельности, которой она занималась. Это включает вмешательство в американскую демократию, отравление граждан на европейской земле при помощи химического оружия, того типа хакерские атаки и компьютерные взломы, о которых вы только что упомянули. И многое другое. Мы поступим таким образом тогда и в такой форме, когда и как решим», — утверждал Салливан.
По его словам, новое американское правительство считает, что «навязывание Москве этих цен и последствий будет иметь воздействие на будущее поведение России».
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