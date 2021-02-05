Опубликован рейтинг самых загружаемых в мире приложений

Чаще всего в мире в январе 2021 года загружали мессенджер Telegram Павла Дурова. К такому выводу пришла аналитическая компания Sensor Tower.

Всего за первый месяц 2021 года Telegram установили 63 миллиона раз, что в 4 раза больше, чем за тот же период в прошлом году. Как заметил сам Дуров, повышенный интерес к его мессенджеру связано с оттоком пользователей из WhatsApp из-за обновления политики конфиденциальности и предоставлении личных данных Facebook.

На втором месте оказалась китайский сервис коротких видеороликов TikTok — его установили 62 миллиона раз. Интересно, что несмотря на давление американских властей, 10 процентов от загрузок пришлось именно на США.

Впервые в тройке лидеров оказался и другой мессенджер Signal, который позиционируется, как максимально приватное и созданное на основе открытого исходного кода. Чаще его загружали пользователи устройств на Android (2 место), а вот в мире iOS оно заняло лишь десятую строчку рейтинга.