В КС заявили, что ГБР не имеет полномочий вручать Тупицкому сообщение о подозрении

Следователи Государственного бюро расследований (ГБР) в соответствии с действующим законодательством не имеют полномочий сообщать о подозрении судье Конституционного суда, сообщает пресс-служба КС.

«Согласно части девятой статьи 24 закона Украины „О Конституционном суде Украины“ судье Конституционного суда о подозрении в совершении уголовного преступления сообщает генеральный прокурор или лицо, осуществляющее его полномочия. Это делает неправомерным осуществления этой процессуального действия кем-либо из других лиц», — указывается в сообщении.

«В связи с этим, вызывает удивление и беспокойство информация, обнародованная на сайте Государственного бюро расследований о том, что »... следователи Государственного бюро расследований по согласованию с и.о. генерального прокурора сообщили о подозрении судье Конституционного суда Украины, который осуществляет административные функции его главы, 28 декабря 2020 года в совершении уголовных преступлений против правосудия, предусмотренных ч. 2 ст. 384, ст. 386 УК Украины (заведомо ложные показания, соединенные с искусственным созданием доказательств защиты, подкуп свидетеля с целью отказа от дачи показаний)«, — отметили в суде.

Также в КС заявили, что информация об обеспечении ГБР исполнения указа президента Украины от 29 декабря 2020 года № 607/2020, согласно с которым последний в течение двух месяцев не имеет права выполнять полномочия судьи КС и его главы и не имеет права находиться в помещении данного суда, не соответствует действительности.

«Исходя из содержания указа президента Украины „Об отстранении от должности судьи Конституционного муда Украины“ № 607/2020 Тупицкий А.Н. отстранен от должности судьи Конституционного муда Украины сроком на два месяца. Такое отстранение не лишает его статуса судьи Конституционного муда Украины и его главы. Текст упомянутого указа не содержит никаких указаний или запретов по допуску судьи Конституционного суда Украины Тупицкого А.Н. в здание Конституционного суда Украины», — подчеркивают в КС.

Напомним, сегодня ГБР сообщило, что уведомило Тупицкого о подозрении в заведомо неправдивых показаниях и подкупе свидетеля. В ГБР отметили, что судья препятствует установлению истины в уголовном производстве, в котором он является подозреваемым, в частности, препятствуя предоставлению подчиненными документов по запросам органа досудебного расследования и явке лиц по повесткам следователя.

«Более того, глава КСУ после сообщения о подозрении имитирует его невручение, невступление в статус подозреваемого, посещая рабочее место», — подчеркнули в Бюро и отметили, что предпринимают меры по обеспечению выполнения указа президента об отстранении Тупицкого.

Пресс-служба КС сообщила, что ранее 19 января сотрудники Управления государственной охраны Украины без уведомления причины не допустили Тупицкого в помещение суда и рабочий кабинет. В УГО в свою очередь заявили, что военнослужащие, не пропускающие в здание Конституционного суда Украины Тупицкого, действуют в рамках законных полномочий.