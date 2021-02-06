Состояние Маска за неделю выросло на $11,5 млрд

Суммарная стоимость активов американского предпринимателя Илона Маска, являющегося руководителем компаний Tesla и SpaceX, за неделю выросла на $11,5 млрд. Такие оценки привел в субботу журнал Forbes.
Согласно подсчетам издания, состояние бизнесмена достигло $184,3 млрд. Курс акций Tesla повысился на этой неделе на 7,4%. По итогам торговой сессии в США в пятницу стоимость ценных бумаг достигла $852,23.
Агентство Блумберг оценивает суммарную стоимость активов Маска в $203 млрд. Основной причиной увеличения состояния Маска в течение года стал рост капитализации Tesla. В начале 2020 года она составляла менее $100 млрд, а сейчас превышает $800 млрд.
Как отмечает Forbes, Маск занимает первое место в списке 10 крупных предпринимателей из числа самых богатых людей мира, которые получили наибольшую прибыль в течение недели. Она оценивается суммарно в $74 млрд. На втором месте в данном перечне основатель китайской платформы онлайн-коммерции Pinduoduo Колин Чжэн Хуан. Его состояние увеличилось за отчетный период на $10,7 млрд в свете роста популярности платформы.
В указанный список вошли также основатели американской корпорации Google, которая сейчас является частью холдинга Alphabet, Сергей Брин и Ларри Пейдж. Первый стал на 10,4 млрд долларов богаче, второй — на $10 млрд. Alphabet ранее на этой неделе представила корпоративную отчетность, которую инвесторы оценили положительно.
Состояние главы компании Amazon Джеффа Безоса, согласно оценкам Forbes, выросло на $7,7 млрд, до $194,7 млрд. Курс акций компании в течение недели повысился на 4,6%. По итогам торговой сессии в США в пятницу стоимость ценных бумаг Amazon составила $3 352,15.
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