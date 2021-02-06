Минюст намерен продать три тюрьмы

Первыми пенитенциарными учреждениями, которые Министерство юстиции продаст в 2021 году на открытых аукционах, станут исправительный центр и две исправительные колонии. Об этом сообщил Минюст Украины.
В частности, на аукцион в числе первых выставят Ирпенский исправительный центр № 132, Львовскую исправительную колонию № 48 и Южную исправительную колонию № 51 в Одессе. Они не работают, находятся в «консервации».
Эти пенитенциарные учреждения занимают большую территорию. Так, например, у Ирпенского исправительного центра № 132 площадь земельных участков составляет 8,3 гектара и строений — 27830,6 квадратных метра.
Напомним, в прошлом году Минюст планировал выставить на продажу около 30 тюрем, исправительных центров и СИЗО, которые не функционируют. На вырученные деньги рассчитывают построить новые СИЗО.
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