Юристы Трампа считают импичмент неконституционным «политическим спектаклем»

Юристы Дональда Трампа, представляющие его в рамках процесса по импичменту, призвали Сенат Конгресса США вынести оправдательный приговор и назвали попытку отстранения уже бывшего президента от должности «политическим спектаклем». Текст документа с позицией защиты, поданного в преддверии начала разбирательства в верхней палате, обнародовали в понедельник американские СМИ.

«Статья импичмента, внесенная Палатой представителей, является неконституционной по целому ряду причин, каждая из которых в отдельности являлась бы основанием для немедленного отклонения обвинения», — убеждены адвокаты. По мнению защиты, действия демократов в Палате представителей, инициировавших импичмент, являются «политическим спектаклем» и создают угрозу для американской демократии.

В частности, адвокаты Трампа убеждены, что Сенат не имеет соответствующей юрисдикции и не может судить бывшего лидера страны, который в настоящий момент уже не занимает никакой государственной должности и является частным лицом. Они также уверены в том, что в действиях Трампа, послуживших поводом для импичмента, отсутствовал состав преступления. Кроме того, они обращают внимание на то, что Палата представителей приняла обвинительное заключение без какого-либо предварительного расследования в комитетах, нарушив тем самым свои устоявшиеся процедуры проведения подобных разбирательств.