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Кабмин определил семь признаков, по которым будут вычислять неоформленных работников

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Кабмин определил семь признаков, по которым будут вычислять неоформленных работников

Кабинет министров на внеочередном заседании 8 февраля одобрил проект изменений в Кодекс законов о труде Украины об определении понятия трудовых отношений и признаков их наличия. Проект закона будет направлен в Верховную раду.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

Как отмечается в сообщении, документом предусматривается определение на законодательном уровне понятие трудовых отношений и введение принципа презумпции наличия трудовых отношений.

Так, законопроектом определяется семь признаков их наличия:

1) выполнение лицом работы по конкретной квалификации, профессии, должности по поручению и под контролем лица, в интересах которого выполняются работы;
2) осуществление регулирования процесса труда, которое носит постоянный характер и не предполагает установление лицу конкретного определенного результата за определенный период;
3) выполнение работы на определенном или согласованном с лицом, в интересах которого выполняются работы, рабочем месте с соблюдением установленных им правил внутреннего трудового распорядка;
4) организация условий труда, в частности, предоставление оборудования, инструментов, материалов, рабочего места, лицом, в интересах которого выполняются работы;
5) систематическая выплата лицу, которое выполняет работу, вознаграждения;
6) установление лицом, в интересах которого выполняются работы, продолжительности рабочего времени и времени отдыха;
7) возмещение поездок и других финансовых расходов, связанных с выполнением работы, лицом, в интересах которого выполняется работа.

«При этом работа может быть признана такой, которая выполняется в рамках трудовых отношений, если имеются по крайней мере три из перечисленных признака. В таком случае стороны обязаны заключить трудовой договор, а работник должен быть обеспечен необходимым социальным пакетом, в частности, отпусками, больничными, наличием гарантий и компенсаций по сохранению места работы», — говорится в сообщении.

Также документом урегулированы вопросы правопреемства в трудовых отношениях и процедура уведомления работников о соответствующих изменениях.

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Напомним, по данным Госстата, количество неформально занятого населения в возрасте 15-70 лет за январь-сентябрь 2020 года составило 3,275 млн человек. Это 20,5% от общей численности работающих украинцев этого возраста (16,0 млн человек).

Минэкономики, неофициальные работники
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Понедельник, 8 февраля 2021
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