В Китае существенно снизилась рождаемость

Рождаемость в Китае снизилась в 2020 году на 30% по сравнению с предыдущим годом, свидетельствуют данные министерства общественной безопасности КНР.
«В 2020 году число новорожденных, зарегистрированных по месту постоянного проживания органами общественной безопасности, составило 10 млн 35 тыс., из них 5,29 млн, или 52,7%, — мальчики, 4,74 млн, или 47,3%, — девочки», — говорится в докладе министерства.
По данным Национального бюро статистики, в 2019 году в КНР родилось 14,65 млн детей, в 2018 — 15,23 млн, в 2017 — 17,23 млн, а в 2016 — 17,86 млн. Таким образом, по сравнению с прошлым годом в 2020 году новорожденных было на 30% меньше.
Китай с 1979 по 2016 год проводил политику «одна семья — один ребенок». Одним из ее негативных последствий стало сокращение трудоспособного населения. Сейчас любая семья в стране может заводить до двух детей.
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