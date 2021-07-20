Китай отменил штрафы за рождение трех детей

Власти Китая отменили штрафы и другие санкции за рождение трех детей. Как говорится в опубликованном во вторник решении Госсовета КНР, к 2025 году правительство создаст полноценную систему социальной политики по стимулированию рождаемости.
«Принято решение отменить взносы на социальное обеспечение и другие ограничительные меры. Отменены взносы на социальное обеспечение, пересмотрены и аннулированы положения о соответствующих штрафах», — указывается в документе.
«К 2025 году в целом будет разработана политика активных мер по стимулированию рождаемости», — отмечается в решении Госсовета КНР.
О том, что власти Китая разрешат жителям иметь трех детей, стало известно в конце весны.
Послабления ввели из-за чрезмерного старения населения, вызванного программой «Одна семья — один ребенок». В прошлом веке в КНР страдали от непомерно высокой рождаемости, а теперь страна столкнулась с теми же проблемами, что и все развитые страны.
За нарушения правила «Одна семья — один ребенок» грозили серьезные штрафы и даже лишение работы. Женщин также часто принуждали к абортам. Делалось лишь исключение для сельских жителей, которым разрешали заводить второго ребенка, если первой была девочка. Местные демографы считали, что так называемая «линия жизни» страны проходит по границе 1,6 миллиарда человек.
В 2013 году двоих детей разрешили иметь парам, где хотя бы один из супругов — единственный ребенок в семье. С 2016 года это разрешение распространили на все семьи.
В мае были опубликованы результаты переписи, согласно которой в 2020 году в стране родились 12 миллионов младенцев. Это самый низкий показатель с 1960-х годов.
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